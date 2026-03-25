東京都の京橋三丁目東地区市街地再開発組合が進める第一種市街地再開発事業（中央区京橋）の権利変換計画が、小池百合子都知事から認可された。組合に参加する東京建物が明らかにしたもので、ホテルとオフィス、商業施設などが入る高さ180メートルの複合施設が12月から建設に入る。オフィス、商業施設は2030年度、ホテルは2032年度に開業する予定。【こちらも】築50年のビルを改装渋谷・神南で店舗・オフィス・ホテルの複合施