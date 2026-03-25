【シドニー共同】オーストラリアのバーク内相は25日、同国への一時滞在ビザを保有するイラン人の入国を26日から6カ月間制限すると発表した。米イスラエルとイランの交戦が続く中、帰国の意思や手段がなく、ビザの有効期限を越えて滞在したり、到着後に難民申請したりするイラン人が増えることを警戒した対応。既に滞在している人、オーストラリア人の配偶者、18歳未満の子どもが同国滞在中のイラン人の保護者などは対象外。