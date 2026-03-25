■衣装にもポーズにも注目 Snow Man公式SNSにて、新曲「BANG!!」のティザー映像が公開された。 【動画】Snow Man派手カワ衣装でポージング「BANG!!」ティザーなど①～② MVは3月25日21時にYouTubeで公開されるとのことで、その予告動画となっている。 メンバー1人ずつ右から左に向かって歩いてきて渡辺翔太・岩本照・佐久間大介・宮舘涼太がくるりと後ろを向き、背中側の衣装が