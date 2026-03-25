■衣装にもポーズにも注目

Snow Man公式SNSにて、新曲「BANG!!」のティザー映像が公開された。

【動画】Snow Man派手カワ衣装でポージング「BANG!!」ティザーなど①～②

MVは3月25日21時にYouTubeで公開されるとのことで、その予告動画となっている。

メンバー1人ずつ右から左に向かって歩いてきて渡辺翔太・岩本照・佐久間大介・宮舘涼太がくるりと後ろを向き、背中側の衣装がチラリと映る。スタジャンを着た佐久間は肩より長い一本の三つ編みヘアも披露。

さらにフライトキャップに坂本商店Tシャツと腰巻チェックシャツを合わせた目黒蓮が笑顔で手を振り、向井康二・岩本・渡辺・深澤辰哉とメンバーが次々に手を振り、続けて1人1人がポージングするシーンへと突入する。

エンジニアのようなオレンジの迷彩パンツにゴツめグローブを合わせた向井やキラキラのブルージャケットを着た宮舘とカラフルでファッショナブルな衣装に目をとられていると、おさげニット帽をはためかせながら振り返る阿部亮平、アニマル柄を着こなした深澤に余裕な笑顔を見せるラウールと、キュートな表情にも目を奪われる、それぞれが主役のムービーとなっている。

ファンからは「毎秒かわいい」「めめ坂本商店のTシャツだ」「9人全員ステキ」などの声があがっている。