「買い替え確定」の声も！ 新色追加＆全面進化した新型「CX-60」にSNSで反響続々「CX-60」は、マツダが掲げる「人を中心としたクルマづくり」の考え方のもと、2022年9月に登場したミッドサイズのクロスオーバーSUVです。エンジン縦置き方式と後輪駆動ベースAWDを採用したプラットフォームにより、大型SUVながら軽快で意のままに操れる走りを実現しているのが大きな特徴です。今回の商品改良では、CX-80で先行採用されていた機