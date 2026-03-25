恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の第3弾アーティストが発表された。【画像】『SUMMER SONIC 2026』出演者（大阪）東京：8月14日、大阪：8月15日には、アイルランド出身の実力派シンガー・ソングライターDERMOT KENNEDY、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE、そして世代やシーンを越えて支持を広げ続けるマカロニえんぴつが