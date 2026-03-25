サマソニ、JON SPENCER、Ave Mujica、.ENDRECHERI.らの出演決定 JENNIEの出演日も明らかに
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の第3弾アーティストが発表された。
【画像】『SUMMER SONIC 2026』出演者（大阪）
東京：8月14日、大阪：8月15日には、アイルランド出身の実力派シンガー・ソングライターDERMOT KENNEDY、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE、そして世代やシーンを越えて支持を広げ続けるマカロニえんぴつが決定。さらに、タイのポップシーンで注目を集めるガールズグループPiXXiE（東京のみ）、1月の初来日公演も即日完売となったネオシューゲイザーアーティストWISP、新たな美学を表現し続ける姿勢で圧倒的な存在感を放つ女王蜂（東京のみ）もラインナップに加わった。
東京：8月15日、大阪：8月16日には、イスラエル出身のオルタナティブロックバンドFATHER OF PEACE、『SUMMER SONIC』初年度のヘッドライナーを飾ったロックアイコンJON SPENCERがソロ名義で帰還。さらに、洗練されたパフォーマンスで魅了するフィリピンの国民的ポップスターSB19（東京のみ）の出演も決定した。
東京：8月16日、大阪：8月14日には、BanG Dream!から誕生した実力派5人組ガールズバンドAve Mujica、ファンクミュージックを軸に音楽、ファッション、アートを横断する独自の表現で新たな体験へと誘う堂本剛のプロジェクト.ENDRECHERI.が登場する。また、JENNIEも同日での出演となった。
【画像】『SUMMER SONIC 2026』出演者（大阪）
東京：8月14日、大阪：8月15日には、アイルランド出身の実力派シンガー・ソングライターDERMOT KENNEDY、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE、そして世代やシーンを越えて支持を広げ続けるマカロニえんぴつが決定。さらに、タイのポップシーンで注目を集めるガールズグループPiXXiE（東京のみ）、1月の初来日公演も即日完売となったネオシューゲイザーアーティストWISP、新たな美学を表現し続ける姿勢で圧倒的な存在感を放つ女王蜂（東京のみ）もラインナップに加わった。
東京：8月16日、大阪：8月14日には、BanG Dream!から誕生した実力派5人組ガールズバンドAve Mujica、ファンクミュージックを軸に音楽、ファッション、アートを横断する独自の表現で新たな体験へと誘う堂本剛のプロジェクト.ENDRECHERI.が登場する。また、JENNIEも同日での出演となった。