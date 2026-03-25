読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が25日、生放送され、司会を務める宮根誠司が、番組を卒業する後呂有紗アナウンサーにメッセージを伝えた。【写真】『ミヤネ屋』を卒業する後呂有紗アナウンサー後呂アナは4月から、『DayDay.』（月〜金前9：00）に出演する。宮根は、ニュースを読み終えた後呂アナに「4月から『DayDay.』行かれるんですか？」と質問。後呂アナが「はい