後呂有紗アナ『ミヤネ屋』卒業→『DayDay.』へ 宮根誠司があいさつ「山ちゃんによろしく」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が25日、生放送され、司会を務める宮根誠司が、番組を卒業する後呂有紗アナウンサーにメッセージを伝えた。
【写真】『ミヤネ屋』を卒業する後呂有紗アナウンサー
後呂アナは4月から、『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演する。宮根は、ニュースを読み終えた後呂アナに「4月から『DayDay.』行かれるんですか？」と質問。後呂アナが「はい、そうなんです。平日朝にまたお目にかかります」とあいさつすると、「じゃあちょっと早起きしなきゃいけないんですね」と話した。
続けて「『（真相報道）バンキシャ！』はもう終わったんですか？」と聞くと、後呂アナが「はい。『バンキシャ！』も卒業して『ミヤネ屋ニュース』も卒業させて…」と説明。改めて宮根が「『DayDay.』一本で？」と聞くと後呂アナは「はい」と答えた。すると宮根は「山ちゃんに、よろしくお伝えください」と、『DayDay.』で司会を務める南海キャンディーズ・山里亮太へのメッセージを伝えた。
【写真】『ミヤネ屋』を卒業する後呂有紗アナウンサー
後呂アナは4月から、『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演する。宮根は、ニュースを読み終えた後呂アナに「4月から『DayDay.』行かれるんですか？」と質問。後呂アナが「はい、そうなんです。平日朝にまたお目にかかります」とあいさつすると、「じゃあちょっと早起きしなきゃいけないんですね」と話した。