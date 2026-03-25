「1家に1台の万能選手」と絶賛する声もダイハツは2026年3月19日、「ハイゼットトラック」の一部改良を実施し、同日より発売しました。日本人の生活に根差したロングセラー「軽トラック」の進化に対し、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新たな「ハイゼットトラック」です！ 画像で見る（30枚以上）「ハイゼット」シリーズは、1960年にダイハツ初の軽四輪車として誕生以来、