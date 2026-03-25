「1家に1台の万能選手」と絶賛する声も

ダイハツは2026年3月19日、「ハイゼットトラック」の一部改良を実施し、同日より発売しました。

日本人の生活に根差したロングセラー「軽トラック」の進化に対し、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新たな「ハイゼットトラック」です！ 画像で見る（30枚以上）

「ハイゼット」シリーズは、1960年にダイハツ初の軽四輪車として誕生以来、常にユーザーのニーズを追求し、時代の変化に合わせて進化し続けてきました。

なかでも、軽トラックのハイゼット トラックは、日本全国の津々浦々で愛用されるロングセラーモデルとなっており、2026年3月時点での累計生産台数は485万台以上にのぼります。

現行のハイゼットラックは、2014年に15年ぶりのフルモデルチェンジを果たした10代目で、2018年には予防安全機能「スマートアシスト」を搭載するなど、常に改良を重ねてきました。

また2021年12月には、軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のフルモデルチェンジと同時に、大幅な改良を実施しています。

搭載されるのは、660cc「KF型」直列3気筒DOHC自然吸気エンジンで、最高出力46ps・最大トルク60Nmを発揮します。

トランスミッションは、当初4速ATと5速MTの設定でしたが、2021年の大幅改良時に高効率で燃費向上に貢献するCVT（自動無段変速機）へ変更されています（5速MT車も存続）。

駆動方式は、2WD（後輪駆動）のほか、3モードが選択できる電子制御式4WDも設定されます。加えて一部の5速MT＋4WD車には「Hi-Loモード切替機構」を備え走破性を高めた仕様も用意され、泥ねい路の多い農地などでの需要に対応します。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mm（ハイルーフ車は1885mm）、ホイールベースは1900mmです。

通常のトラックに加え、座席の後ろに車体を延伸して室内空間を拡大した「ジャンボ」も設定されるほか、「ダンプ」「パネルバン」などさまざまな特装車も用意されています。

今回実施された一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」に対横断自転車の検知機能や「交差点右折時の対向車線の車両」「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」検知機能を追加することで、安全性を向上させました。

また、「エクストラ」グレードに「LEDヘッドランプ」「ADB（アダプティブドライビングビーム）」「サイドビューランプ」を標準装備に設定するなどの利便性向上も図られています。

※ ※ ※

ハイゼットトラックの進化に対し、SNSなどには早くもさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「安全性能まで確保出来たらもう完璧では」「田舎で乗るならもはやこれ1台で十分」との声でした。

ただし、なかには「高速に乗るとターボは欲しくなる」「長距離配送に使う場合は過給機付きエンジンがあると嬉しい」など、用途によってはさらなる高性能化を求める意見もあるようです。

とはいえ、「1家に1台！ 軽トラってホントに万能選手」「安いし壊れないし使いやすいし、贅沢を言わなければもう他のクルマはいらない」など、軽トラックの実用性や機能性に満足する実ユーザーのコメントの数々が見られ、日本中で愛され続けている理由を垣間見ることができました。

新たなハイゼットトラックの車両価格（消費税込み）は、「スタンダード」（2WD・MT／CVT）109万4500円からです。