3月31日からペルー、ポルトガル、メキシコと対戦日本サッカー協会（JFA）は3月25日、フランスで開催される「第53回モンテギュー国際大会2026」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。廣山望監督率いるチームは、現地フランスでトレーニングを重ね、3月31日に第1戦のU-16ペルー代表戦に臨む。その後、4月2日に第2戦でU-16ポルトガル代表、4月4日に第3戦でU-16メキシコ代表と対戦し、4月6日には順位決定戦が予定されている