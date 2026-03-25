3月31日からペルー、ポルトガル、メキシコと対戦

日本サッカー協会（JFA）は3月25日、フランスで開催される「第53回モンテギュー国際大会2026」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。

廣山望監督率いるチームは、現地フランスでトレーニングを重ね、3月31日に第1戦のU-16ペルー代表戦に臨む。その後、4月2日に第2戦でU-16ポルトガル代表、4月4日に第3戦でU-16メキシコ代表と対戦し、4月6日には順位決定戦が予定されている。

スタッフ陣には、団長として強化部会員の吉野伸彦氏、コーチに小野木玲氏、GKコーチに山岸範宏氏、フィジカルコーチに佐藤哲哉氏、テクニカルスタッフに羽山温音氏が名を連ねた。

選手は2010年、2011年生まれの世代で構成された。GKには188cmの長身を誇る木田蓮人（帝京長岡高）や海外のKVコルトレイクU16でプレーする伊東レオン優樹が選出。フィールドプレーヤーは主に高校年代の選手が名を連ねているが、川崎フロンターレU-15生田に所属する上野煌士郎が中学生ながら招集されている。（FOOTBALL ZONE編集部）