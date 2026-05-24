福島県の高速道路で、部活遠征中の高校生を乗せたバスが事故を起こし、生徒1人が亡くなりました。現在も警察が捜査中のため、事故原因などの詳細は明らかになっていません。ただ、部活動の「地域移行」や教員の働き方改革が進む一方で、遠征や大会の移動を支えてきたのは、長年にわたり当たり前のように続けられてきた保護者や教員による「車出し・送迎」です。弁護士ドットコムニュースが読者から体験談を募集したところ、危険運