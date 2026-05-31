栃木県鹿沼市の県道で車を飲酒運転し事故を起こしたなどとして、陸上自衛官の男が現行犯逮捕されました。【映像】衝突され曲がったガードレール（現場の様子）木村修容疑者（47）は午前3時すぎ、鹿沼市さつき町の県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転してガードレールに衝突し、助手席に乗っていた知人の門脇郁佳さん（35）にけがをさせた疑いがもたれています。門脇さんは搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと