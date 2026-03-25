タレントの辺見えみり（49）が、生活感あふれる自宅のリビングやキッチンの写真を公開し、反響を呼んでいる。【映像】辺見えみりの生活感あふれる広々とした自宅（複数カット）これまでにもたびたび、自宅での様子をInstagramで公開してきた辺見。ナチュラルなインテリアで統一されたベッドルームや、茶色のソファが置かれた一室、グリーンが生い茂るベランダなどもアップしてきた。2026年3月5日には、広々とした自宅のリビ