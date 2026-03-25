タレントの有吉弘行が２５日、Ｘを更新。この日生放送予定の日本テレビ系「有吉の壁」について、まさに“ギリギリ”の言葉でＰＲした。「有吉の壁」はこの日、生放送予定で、すでにラテ欄などで出演者の誰かが「結婚を生発表」することも告知。番組公式Ｘではトム・ブラウンが動画で「出てはいけない部分が」「飛び出てはいけない液体とかが見られるかもしれませんよ」などとＰＲしていた。番組公式Ｘでは「薄々気付いてはい