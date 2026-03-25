RS4のシャシー＋クワトロのボディ1980年代に登場したアウディ・クワトロが、英国のスタートアップ企業、オーデイシャス・オートモーティブ（Audacious Automotive）によるレストモッドで、スーパーチャージャー付きV8エンジンを搭載して生まれ変わる。【画像】アウディ・クワトロが現代的な高性能モデルとして復活【オーデイシャス社のレストモッドとオリジナル車を詳しく見る】全23枚これは彫刻家でありクラシックカーの修復家