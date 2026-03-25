3月14日（土）〜3月15日（日）に、テレ東人気番組のブースでウェルビーイング（※身体的・精神的・社会的に良い状態であること）を体感できる「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」（東京ドームシティ・セントラルパーク）が開催され、スペシャルステージ「『音楽』って、なんかいい」に、音楽プロデューサーの亀田誠治が登壇。「テレ東プラス」は、ステージを終えた亀田を取材し、ウェルビーイングについて、昨今の音楽