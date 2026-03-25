熱狂的なファンを持ち、独自の文化を持つ「ラーメン二郎」。直系店は2026年３月時点で45店舗あるが、その「ラーメン二郎一橋学園店」で事件（トラブル）は起きた。二郎では食べ終わった後に丼やコップをカウンターに自分で置くという “独自ルール”が客たちの間で鉄則となっている二郎が、客がカウンターに上げた丼が寸胴にドボンと落ちてしまったのではないかという見方が拡散しているのだ。