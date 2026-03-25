◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月24日ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、オープン戦最終戦となるエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては4回0/3を4安打3失点だったが、6者連続を含む11奪三振を記録するなど、圧巻の奪三振ショー。打っても4回の第2打席で右前打を放ち3戦連続安打をマークし、開幕に向けて万全の調整ぶりを見せた。米メディアもこぞっ