◇NBA・Gリーグブルズースクアドロン（2026年3月24日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズが24日（日本時間25日）に敵地でバーミンガム・スクアドロンと対戦。河村勇輝（24）は私服姿でベンチに現れた。22日（同23日）に敵地バーミンガム・スクアドロン戦では、チーム最多25得点12アシストで今月初のダブルダブルを達成した。しかしチームは完敗でプレーオフ進出に向けて痛すぎる3連敗を喫した。試合後には「負