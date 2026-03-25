太知ホールディングスは、スーパーキャパシタを搭載したデバイス「これであんしん」シリーズ5モデルを3月下旬に発売する。●スマホ充電にも対応 手回し充電も使えるから電源ゼロでも安心新製品は、10年ほったらかしでも使えるスーパーキャパシタを搭載し、非常時でも安心して使えるのが特徴。一般的な蓄電池と異なり、長期間の保管にも適している。いずれも、スマートフォンの手回し充電などにも対応するほか、防水・防塵仕様