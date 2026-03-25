【SVリーグ】NECレッドロケッツ川崎 3ー0 ヴィクトリーナ姫路（3月22日・女子第20節）【映像】見事に決まった絶対に取れない“魔球サーブ”女子バレーで決まったら“絶対に取れない”魔球のサーブが炸裂。見事な一撃に元日本女子代表の解説者が「プロなら練習するべき」と大興奮した様子で語った。大同生命SVリーグ女子の第20節が行われ、ヴィクトリーナ姫路は敵地でNECレッドロケッツ川崎と対戦。試合序盤に注目のサーブが飛