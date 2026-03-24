記事ポイント牛肉100％・完全無添加にこだわった「ゆうぜんハンバーグ」機械成形で低温キープし、1秒以内の手作業で仕上げる独自製法自社開発の無添加ソース付き、6個3,580円（税込・送料込） 大阪・堺市に本社を構える明和食品から、牛肉100％・完全無添加の「ゆうぜんハンバーグ」が販売されています。昭和48年創業の老舗食品メーカーが手がける看板商品で、年間販売数は250万個を突破しています。 明和食品「無添加