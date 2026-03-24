楽天が改修した本拠の「楽天モバイル最強パーク」をお披露目した。フィールドおよび映像演出設備が進化。外野フェンスは左中間が最大6メートル前方へ移設し、左翼フェンスエリアは「アイリスオーヤマレフトホームランゾーン」と命名された。森井誠之球団社長は「“最強のスタジアム”と実感いただけるよう、場内演出の進化やコンテンツの充実化を図り、最高の観戦、滞在体験をお届けしてまいります」と誓った。