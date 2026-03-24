香川県／池田豊人 知事 旧香川県立体育館の解体工事を巡り、香川県の池田知事はこれまで表明していた「2025年度内の着工」にはこだわらないという考えを示しました。 （香川県／池田豊人 知事）「安全の確保が第一ですので年度内（着工）が大事なわけではありませんので。安全確保を第一に段取りを作っていって、やれるという判断の中で着工していきたい」 23日の定例記者会見で述べたものです。旧香川県立体育館で