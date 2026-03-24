アイドルグループ・テラテラの池本しおり（23）が26日に発売するセカンド写真集『ほんとのしおり。』（ワン・パブリッシング）より、表紙＆裏表紙、そして初解禁の先行カットが公開された。【表紙】大胆過ぎる…！今までにない攻めたカットに挑戦した池本しおりタイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、“ミニグラ＝ミニマムだけどグラマラス”としてグラビア界でも知られる池本の初体験となるグラビアセクシーカットを多