数日後に開幕を迎える2026年のメジャーリーグ。今季は新たに3人の日本人選手がメジャー挑戦を果たす。3人のうち、村上宗隆（ヤクルト→ホワイトソックス）と岡本和真（巨人→ブルージェイズ）の2人が打者だ。メジャーでの日本人選手に対する評価は、「投手＞打者」という構図が定着しているが、村上と岡本の2人にはそれを覆す活躍が期待されている。2人は2020年から2024年までセ・リーグの本塁打王を争ってきた。2020年に岡