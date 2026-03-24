●ホルムズ海峡封鎖を巡るトランプ氏の発言が二転三転米国のドナルド・トランプ大統領は21日（現地時間）、「イランが48時間以内にホルムズ海峡の全面開放に応じない場合、イランの発電所を破壊する」と警告した。【こちらも】トランプ氏イラン攻撃5日延期! 日経5万円維持と円高への投資戦略イラン側がこの警告に応じて開放する可能性は低いことから、22日（同）のブレンド原油価格は上昇して1バレル110ドルを超えている。日