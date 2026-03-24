【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の梅澤美波が3月23日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳乃木坂人気メンバー「背中のラインが綺麗」素肌開放の上品ドレス姿◆梅澤美波、ドレス姿で美背中披露梅澤は「本日発売のアップトゥボーイ 表紙・巻頭グラビアを務めさせていただいております。ぜひ！」と報告し、雑誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）撮影時の様子を複数枚投稿。肩から背