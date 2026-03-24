乃木坂46梅澤美波、美背中開放のドレス姿披露「見とれちゃう」「女神降臨」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の梅澤美波が3月23日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳乃木坂人気メンバー「背中のラインが綺麗」素肌開放の上品ドレス姿
梅澤は「本日発売のアップトゥボーイ 表紙・巻頭グラビアを務めさせていただいております。ぜひ！」と報告し、雑誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）撮影時の様子を複数枚投稿。肩から背中にかけてのラインが際立つ光沢感のあるオフショルダードレスをまとい、横側からのショットで目線を下に向けたしなやかで上品な姿を公開している。
この投稿には「美しすぎる」「背中のラインが綺麗」「大人っぽい雰囲気」「見とれちゃう」「女神降臨」「上品で素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂人気メンバー「背中のラインが綺麗」素肌開放の上品ドレス姿
◆梅澤美波、ドレス姿で美背中披露
梅澤は「本日発売のアップトゥボーイ 表紙・巻頭グラビアを務めさせていただいております。ぜひ！」と報告し、雑誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）撮影時の様子を複数枚投稿。肩から背中にかけてのラインが際立つ光沢感のあるオフショルダードレスをまとい、横側からのショットで目線を下に向けたしなやかで上品な姿を公開している。
◆梅澤美波の投稿に反響
この投稿には「美しすぎる」「背中のラインが綺麗」「大人っぽい雰囲気」「見とれちゃう」「女神降臨」「上品で素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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