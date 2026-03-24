阿蘇神社で23日夜、五穀豊穣を祈る伝統行事「火振り神事」が行われました。火振り神事は、阿蘇神社の農業の神「国龍神（くにたつのかみ）」の婚礼を祝い、氏子らが松明（たいまつ）を振って姫神を迎えたことが起源とされています。国の重要無形民俗文化財に指定され、阿蘇地方に春の訪れを告げる神事として親しまれています。長さおよそ150メートルの参道には、幾重にも炎の輪が浮かび上がり、見物に来た人たちによる火振り