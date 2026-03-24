令和8年4月の保険料分から始まる「子ども・子育て支援金」は、一部では「独身税」などと呼ばれる場面があるようです。この呼称からは独身者に不公平な負担を課す制度のように聞こえますが、実態を正確に表しているとは言えません。本記事では新しい支援金制度を負担する世帯層や負担額について解説します。 令和8年4月より「子ども・子育て支援金」の拠出が開始 少子化対策の強化に向けて、令和8年4月から「子ども・子育