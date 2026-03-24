【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）、河村叶翔（かわむら・かなと）が3月22日、それぞれのInstagramを更新。2ショットプリクラを公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」交際11ヶ月カップル「顔が似てきた」韓国プリで“頬ハート”ポーズ◆「今日好き」かなりのカップル、韓国プリでの仲