松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の最終話が、23日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。家族と店を守るため、お金と引き換えに紗春（桜井ユキ）を殺してほしいと一樹（安田顕）に頼んだ聖子。その夜、紗春を呼び出した聖