TBS系で毎週火曜日の午後10時から放送中の火曜ドラマ「未来のムスコ」が、24日に最終話を迎える。本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。最終話を前に、天宮沙恵子プロデューサーに話を聞いた。−最初に、原作の魅力とそのドラマ化について伺います。まず、設定の大胆さにひかれました。でも