歌手アイナ・ジ・エンドが、25日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に初出演する。 【写真】徹子から「躍って」の無茶ぶりwwwNHK「紅白歌合戦」で圧倒的パフォーマンスを繰り広げたアイナ・ジ・エンド 唯一無二の歌声で若者を中心に大人気。昨年は初の紅白単独出演を果たすなど飛躍の年となった。幼少期、落ち着きのなさを生かすために始めた「ダンス」が常に心の支えだったという。番組では