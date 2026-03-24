ゴルフクラブというと、多くの人はヘッドの形やメーカーに目が向きます。確かにそれらも大切ですが、クラブの性能を大きく左右するもう一つの重要なパーツがシャフト。 この記事では初心者が知っておきたいシャフトの基礎を丁寧に解説していきます。 シャフトの基本的な役割 ゴルフ初心者がまず知っておくべきなのは、シャフトがどのような働きをするのかということ。これを知っているかどうかで、上