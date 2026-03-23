阪神ドラ1の立石が母校の応援で一塁側アルプス席に登場第98回選抜高校野球大会は23日、甲子園球場で1回戦が行われ、42年ぶり2度目の出場となった高川学園（山口）は英明（香川）に3-5で敗れた。この第2試合、水色のバルーンバットが揺れる一塁側アルプス席には、高川学園のOBであり、阪神のドラフト1位・立石正広内野手の姿があった。“電撃訪問”して母校を応援する姿に、ファンからは驚きの声が上がっている。立石は創価大か