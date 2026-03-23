大阪・梅田の新御堂筋で鋼鉄管が地中から突き出た問題。地上に約1.6m突き出している部分について、大阪市はあす午前に切断する方針をホームページで公表しました。 今月11日、大阪市北区の新御堂筋で下水道工事のために埋められていた鋼鉄管が一時、13メートルほど地上に突き出しました。同日の注水作業により、鋼鉄管の高さはすこしづつ下がり、1.6メートルほど突き出た状態で止まっていました。 大阪