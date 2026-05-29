大阪・道頓堀の観光名所・グリコ看板近くにある遊歩道「グリ下」で知り合った少女らに無許可で睡眠導入剤などを譲り渡したとして、大阪府警は２７日、無職の男（４０）（東大阪市）を医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕した。発表では、男は今年１月下旬、大阪市内のホテルの一室で、医薬品販売業などの許可がないのに、中学生と高校生の少女２人に睡眠導入効果のある処方薬など計６０錠を譲り渡すなどした疑い。「あげた薬