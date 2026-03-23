3月24日（火）の『徹子の部屋』に、愛華みれが初登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！元宝塚の花組トップスターの愛華みれ。「いつか『徹子の部屋』に出演することがあったら身に着けて欲しい」と亡き母から贈られたネックレスを紹介し、黒柳徹子に憧れて撮ったとっておきの振袖写真についても明かす。愛華は、鹿児島県出身で幼少期は自然に囲まれて過ごし、中学から剣道を始めて活発な性格だったという。高校3年生