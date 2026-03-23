¢£ÈÖÁÈ¤ÇÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¤ò¥¢¥É¤¯¤ó¤ÈÃµ¸¡ ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬¿¿¤ÃÇò¤ÊÂç·¿¸¤¤ò¥â¥Õ¤ë»Ñ①～② ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï3·î21ÆüÊüÁ÷¤Î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ ±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥Í¥¿·¡¤ì¥ï¥ó¥ï¥ó¤ÎÎ¹¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¤ò¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÂç·¿¸¤¡¦¥¢¥É¤¯¤ó¤È¤È¤â¤Ë»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥¿Ãµ¤·¤ò¤·¤¿¡£ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬