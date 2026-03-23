大谷単体の4.8億円超から大幅下落、米専門サイト「スターパワーが増えると……」ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手のサインなどが入れられた、世界に1枚しかないスポーツカードが216万ドル（約3億4400万円）で落札された。超高額取引であることに変わりはないが、昨年12月に落札された大谷の単体カードと比較すると大幅に下落する珍事となり、米国の専門サイトが「なぜジャッジが入ったことで価値