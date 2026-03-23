大谷単体の4.8億円超から大幅下落、米専門サイト「スターパワーが増えると……」

ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手のサインなどが入れられた、世界に1枚しかないスポーツカードが216万ドル（約3億4400万円）で落札された。超高額取引であることに変わりはないが、昨年12月に落札された大谷の単体カードと比較すると大幅に下落する珍事となり、米国の専門サイトが「なぜジャッジが入ったことで価値が下がったのか？」と注目している。

米スポーツカード専門サイト「The Collectibles Guru」は22日（日本時間23日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「スターパワーが増えると……価値は下がる？」と綴り、今回の落札結果についての見解を投稿した。世界に1つしかない大谷とジャッジの「ゴールド・ロゴマン（パッチ）＆サイン入りカード」の落札額は216万ドル（約3億4400万円）だった。

一方で、昨年12月に落札された大谷単体のロゴマン＆サイン入りカード（同じく世界に1枚）は、300万ドル（約4億7700万円）という桁違いの金額だった。同サイトは「コレクターが欲しいのは（選手の）名前だけでなく、注目のようだ。そして、全てのオオタニカードのコレクターはオオタニ（単体の）カードが欲しいようだ」と分析し、「少ない方がいいというのは、時に本当なのかもしれない」と結論付けている。

両リーグのMVPにして現役最高峰の2人が並んだにもかかわらず、金額にして1億円以上も安くなってしまった不思議な逆転現象。この投稿に対し、米国のファンからは「ジャッジが価値を落とした」「ジャッジがいない方が価値が高くなると冗談で言おうと思ったら、本当だった」「ジャッジがオオタニの（カード）市場を下げた」「オオタニさえあればいいのだ」といった驚きの声が寄せられた。

さらに「ドジャースが激戦のワールドシリーズを制した直後だったから、オオタニ熱が非常に高かった」「ジャッジはワールドシリーズを制していないからね」と、昨秋の頂上決戦の結果が影響していると推測する意見もあった。日本のファンからも「ジャッジのサイン入ることで1億円安くなるの笑った」「単体の300万ドルがそもそも高すぎたんじゃないかと思う」と様々なツッコミが相次いでおり、底知れないカード市場の熱狂ぶりが改めて浮き彫りとなっている。（Full-Count編集部）