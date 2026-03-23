静岡市駿河区にある静岡地方気象台。先週20 日･金曜日、敷地内にあるソメイヨシノの標本木を職員が確認すると…。（静岡地方気象台鶴橋 茂大 気象情報官）「ソメイヨシノの標本木を確認しましたところ、開花の基準としています5～6輪以上の花の開花を確認しましたので、本日開花といたします」平年より4日早い“桜の開花”が発表されました。天候に恵まれ、場所によっては最高気温が20℃近くまで上がるなど、静岡県内は暖