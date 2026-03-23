静岡市駿河区にある静岡地方気象台。



先週20 日･金曜日、敷地内にあるソメイヨシノの標本木を職員が確認すると…。



（静岡地方気象台 鶴橋 茂大 気象情報官）

「ソメイヨシノの標本木を確認しましたところ、開花の基準としています5～6輪以上の花の開花を確認しましたので、本日開花といたします」



平年より4日早い“桜の開花”が発表されました。



天候に恵まれ、場所によっては最高気温が20℃近くまで上がるなど、静岡県内は暖かな週末を迎えました。





3連休最終日の22日、浜松市中央区の「浜松城公園」では。（カメラマン）「浜松城公園の桜は枝先ではピンク色の花がちらほらと咲いていますが、多くはまだつぼみの状態で、満開はもう少し先になりそうです」敷地内に植えられている330本のソメイヨシノが少しずつ咲き始めていました。園内では、春の訪れを感じながら散歩を楽しんだり、カメラを手に桜を撮影したりする人たちの姿が見られました。（来園者）「（桜が）一本位咲いてるかなと思ってきたら、ここまで来てあったので良かった。来た甲斐がありました」Q.待ち遠しい？「なんかソワソワします。桜の季節は胸がざわめく。ソメイヨシノが好きなので、眺めて、一句でも考えたい」一方、園内にある日本庭園の「しだれ桜」は見頃を迎えていました。（来園者）「ここはすごいきれい。他の所ははまだ咲いていないけど、ここはすごいきれい。うすいピンク色がかわいい」浜松城公園に咲くソメイヨシノは、3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎えるということです。一方、“桜の名所”として知られる松崎町の那賀川。ネモフィラやキンセンカなど、色鮮やかな花畑が目をひく一方で…、ソメイヨシノの開花状況は、早いもので三分咲き程度。この場所は、川沿いに植えられた1200本の桜並木を目当てに多くの人たちが訪れる人気スポット。地元の観光協会によりますと、早ければ今週末には見頃を迎えるということです。（桜を見に来た人）「いい天気で、花が咲いてると聞いて寄らせてもらった」（桜を見に来た人）「桜は少しつぼみがあるかなと思ったけどまだですね。次に来る機会ができたので、楽しみが増えました」ここは、「さくらまつり」が行われている法多山尊永寺。ソメイヨシノは二分咲きでしたが、早咲きの桜は満開で見頃を迎えていました。（富士市から）「思ったよりも咲いていていい時に来た。こんなに咲いているとは思わなかったよかった」法多山に来る人たちには別のお目当ても。敷地内にある茶屋で桜を眺めながら楽しめる名物の「厄除けだんご」です。また、行列ができるほど人気だというのが、桜の季節限定の「さくらだんご」。（掛川市から）「わーすごい。おいしい？おいしい。初めて食べたおいしかったからまた来年も来ようかな」（愛知県から）「この味は食べたことがなかった。買えてうれしかった。楽しみです。思ったよりも咲いていて写真もいっぱい撮れてよかった」法多山尊永寺では、4月5日まで「さくらまつり」を開催していて、ソメイヨシノの見頃は3月末ごろを見込んでいます。そして、きょう3月23日の静岡県内は、明け方に雨が降ったものの、日中は平年よりやや暖かい気温となりました。静岡市では…。（伊藤 薫平 キャスター）「駿府城公園、全体的にはつぼみが目立ちますが、中には咲いているものも。他が花開いていない分、主役級の輝きです」駿府城公園内のソメイヨシノは、まだ、つぼみと咲き始めの花がまばらな状態でした。園内には「しだれ桜」など見頃を迎えた桜もあり、来園者は暖かい陽気のもとお花見などを楽しんでいました。（桜を見に来た人）「（満開は）まだまだですね。このくらいだとまだ二分咲きですかね、来週が満開ですよね」Q.来週また来ますか？「もちろん」一方、ここは富士市にある岩本山公園の23日の様子。標高190メートルにあるこの公園は、晴れていれば富士山と桜を一望できる絶景スポットですが、23日はあいにくの曇り空に。富士市振興公社によりますと、現在は三部咲きですが、暖かい日が続けば数日後には見頃を迎えるということです。（桜を見に来た人）「きれいです、雨上がりもあって人が少なくて、のんびりゆっくり見られます。春だなという感じで、幸せを感じます」（桜を見に来た人）「心弾むというか花を見ると高揚します」本格的な春の訪れを告げる桜。静岡県内では、今週末から4月にかけて満開の状態が楽しめそうです。