「選抜高校野球・１回戦、三重２−０佐野日大」（２３日、甲子園球場）佐野日大が完封で敗れ初戦で姿を消した。５番・三塁で出場の主将・中村盛汰内野手は、ＰＬ学園元監督・中村順司氏の孫。九回２死から右前打を放つなど２安打をマークし、存在感を示した。中村は「この甲子園を目指すにあたっていろんな出会いがあっていろんな経験ができた。チームに流れを持ってこようと思い切っていきました」と振り返り、祖父が見守