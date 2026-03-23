フリーアナウンサーの内田恭子さん（49）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。長男の卒業式で着た着物姿を披露した。「長男の卒業式でした」内田さんは、「長男の卒業式でした」と報告し、淡い水色の着物姿で微笑むショットを投稿した。つづけて、「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた3年間でした」「けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼